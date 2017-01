Notícias

A partir desta quarta-feira (04), os familiares dos internos do Sistema Penitenciário do Amazonas poderão obter informações a respeito deles em dois postos de atendimento, montados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, e no prédio social da secretaria, localizado na [...]

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que o Instituto Médico Legal (IML) iniciou a liberação dos corpos dos presos mortos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e na Unidade Prisional do Puraquequara. Nesta terça-feira (3) foram liberados nove corpos. Mais 30 já estão identificados, mas ainda não tiveram os procedimentos concluídos para [...]

Com a chegada do fim de ano, vem a preocupação dos pais com a matrícula dos filhos e compra do material escolar. Com o objetivo de orientá-los em relação ao que é permitido ou não relacionado à matrícula e material escolar, o Procon Amazonas baixou a portaria nº 001/2016, publicada no Diário Oficial do Estado [...]

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe "Guardião" do projeto "Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades", idealizado e mantido pelo delegado geral da instituição, Francisco Sobrinho, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira, dia 3, por volta das 11h, Kesia Santos do Nascimento, 27, envolvida com o tráfico de drogas no bairro [...]